Выступление главы украинской общины Крыма прервали на форуме в ООН
«Это противоречит всем международным нормам. Наша делегация не оставит это без разъяснений. В секретариат форума будет направлено обращение за разъяснениями, на каком основании меня лишили слова», — цитирует Гридчину РИА «Новости».
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По ее словам, украинские представители пытались ее перебить и стучали табличками по столу. Она отметила, что члены делегации «вели себя по-хамски и по-варварски».
«Их возмутила формулировка „Республика Крым“, а не „Автономная Республика Крым“, а также организация, которую я представляю», — пояснила глава украинской общины Крыма.
Гридчина добавила, что хотела в своей речи рассказать о развитии украинской культуры и языка на полуострове, так как они получают большую поддержку со стороны государства.
Кроме того, община активно участвует в вопросах экономической, общественно-политической и социально-культурной жизни Крыма. Также она играет роль в «консолидацию и укрепление межнационального единства и согласия на полуострове».
Ранее украинская делегация пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, которого так же лишили слова.