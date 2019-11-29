Выступление главы украинской общины Крыма прервали на форуме в ООН

Главу украинской общины Крыма Анастасию Гридчину лишили слова во время выступления на форуме по вопросам меньшинств в ООН. Делегации из Украины не понравились ее слова о статусе полуострова и она начали вести себя «по-хамски».

«Это противоречит всем международным нормам. Наша делегация не оставит это без разъяснений. В секретариат форума будет направлено обращение за разъяснениями, на каком основании меня лишили слова», — цитирует Гридчину РИА «Новости».

ООН оказалась между двух зол и выбрала срыв выступления России Подробнее

По ее словам, украинские представители пытались ее перебить и стучали табличками по столу. Она отметила, что члены делегации «вели себя по-хамски и по-варварски».

«Их возмутила формулировка „Республика Крым“, а не „Автономная Республика Крым“, а также организация, которую я представляю», — пояснила глава украинской общины Крыма.

Гридчина добавила, что хотела в своей речи рассказать о развитии украинской культуры и языка на полуострове, так как они получают большую поддержку со стороны государства.

Кроме того, община активно участвует в вопросах экономической, общественно-политической и социально-культурной жизни Крыма. Также она играет роль в «консолидацию и укрепление межнационального единства и согласия на полуострове».

Ранее украинская делегация пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, которого так же лишили слова.