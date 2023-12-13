Мир 13 декабря 2023, 16:13 Выступление главы Еврокомиссии завершилось собачьим лаем Глава ЕК фон дер Ляйен завершила выступление в Европарламенте под собачий лай Johannes Neudecker/dpa/globallookpress

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Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента закончилось не только аплодисментами, но собачим лаем и смехом коллег. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ЕК подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете Евросоюза. После того, как она сказала финальную фразу: «Да здравствует Европа!», из динамиков донесся собачий лай. Пес заливался несколько секунд, от чего присутствующие не могли сдержать смеха.

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После глава Европарламента Роберта Метсола объяснила, что в здании находились служебные собаки. Выступающий после фон дер Ляйен пошутил, что лаял ее сторонник.

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