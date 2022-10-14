Выступление фон дер Ляйен на европейском саммите закончилось конфузом | 360°

Мир 14 октября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

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Viber Выступление фон дер Ляйен на европейском саммите закончилось конфузом Daily Express: председатель ЕК оказалась в неловкой ситуации на саммите в Праге РИА Новости

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Выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества закончилось конфузом. Вместо ожидаемых аплодисментов зал встретил ее речь гробовой тишиной, сообщила Daily Express.

«Я очень рада, <…> что наш британский друг решила присоединиться к нам», — заявила она, говоря об участии в саммите премьера Британии Лиз Трасс.

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Урсулы фон дер Ляйен выдержала 5-секундную паузу, но это не помогло, аплодисменты так и не прозвучали. Газета указала, что председатель ЕК «не преуспела в создании необходимого эффекта»

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Ранее вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе ЕК складировать возросшие счета европейцев за газ на своем столе, написал RT. В сентябре фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся платежки за электроэнергию и газ в Москву.

В начале октября фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере 2 миллиардов евро.

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