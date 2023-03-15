Мир 15 марта 2023, 12:26 Выступление британского дипломата в ООН на русском языке сравнили с нацистской пропагандой Захарова назвала проявлением цинизма выступление дипломата из Британии на русском языке YouTube

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Выступление на русском языке политического координатора постоянного представительства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии — это холодный и циничный расчет. Так в эфире радио Sputnik оценила выступление дипломата официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что все уверения представителя Великобритании не смогли никого убедить в отсутствии враждебного отношения к России, потому что это подтверждают реальные факты.

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«Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет — он сквозит во всем. Это цинизм, по большому счету <…> противоречащий реалиям», — заявила Захарова.

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Представитель МИД напомнила, что именно британский военный корабль летом 2021 года пошел на прорыв российской границы в Черном море, британские министры неоднократно говорили о необходимости стратегического поражения России. Кроме того, именно Великобритания стала одним из лидеров санкционной политики.

По словам Захаровой, попытки говорить по-русски использовали фашистские войска на оккупированных территориях Советского Союза.

«Поэтому рассказывать о том, что он (Фергус Экерсли — прим. ред.) обращается к нам на нашем языке, соответственно, имеет за душой не камень, а желание взаимодействовать и уважение к нам, не надо, у нас есть опыт и знания того, как они обычно это делают», — добавила представитель МИД.

Политический координатор британского постпредства Фергус Экерсли выступил на русском языке на заседании Совета безопасности. Он подчеркнул, что его страна не имеет русофобских настроений, а уважает богатое культурное наследие России.