Выступление Бориса Гребенщикова в Индии остановила полиция

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», — рассказали организаторы.

В сообщении говорится, что полицейские сослались на требование местной религиозной общины и прервали выступление Гребенщикова, хотя у организаторов были все необходимые документы и разрешения на проведение концерта. Очевидцы рассказали, что спустя полтора часа после конфликта с силовиками БГ снова вышел к зрителям, спел песню без аппаратуры и вечер продолжился в формате «вопрос-ответ».

Утром 20 января организаторы сообщили, что деньги за концерт не вернут, чтобы «продолжить свое существование».