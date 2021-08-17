Выступление Байдена по Афганистану назвали слабым и лживым

Президент Соединенных Штатов Джо Байден слабо выступил по вопросам происходящего в Афганистане и вывода войск из страны. У американских властей там ничего не получилось, однако решение оставить попытки продавить свои интересы в регионе спасет жизни военным США. Таким мнением с «360» поделился директор Института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков.

«Выступление Байдена слабое. Он прав только в том, что американцы вынуждены вывести свои войска, поскольку у них ничего не получилось в Афганистане, и что плюс Америки заключается в том, что теперь американские граждане, американские ребята не будут гибнуть в этой совершенно бессмысленной и бесперспективной войне», — заявил политолог.

По словам Маркова, Байден явно лжет, когда говорит про то, что в планах Белого дома не было построения нового государства в Афганистане. Перед руководством США стояла именно такая задача, однако случился провал. Инфраструктуру террора на территории республики разрушили в первые полгода военной операции при большой помощи России, а остальные 20 лет американцы занимались там построением нации.

«Байден совершенно не ответил на главный вопрос, который в головах у большинства людей в мире. Только для Афганистана и его соседей это победа „Талибана“*, а для большинства стран в мире и людей в мире <…> это прежде всего огромное поражение Америки. Почему произошло поражение Америки? Какие ошибки сделала Америка? Какие большие выводы из этого сделала Америка? И на что надеяться американским союзникам?» — добавил Марков.

Накануне Байден во время выступления в Белом доме заявил, что лучшего момента для вывода американских войск из Афганистана, чем сейчас, за 20 лет не было. Он выразил уверенность в правильности этого решения и отметил, что готов к критике.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.