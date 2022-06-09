Выступление Байдена на Саммите Америк началось со скандала

Протестующие попытались сорвать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Кричащих людей в итоге вывели из зала сотрудники службы безопасности.

По данным ТАСС, Байден начал выступать в 18:00 по местному времени (04:00 по московскому времени), но почти сразу политика начали перебивать два человека. В пресс-пуле президента США заявили, что не смогли разобрать, что же пытались донести протестующие.

В итоге Байден продолжил речь. За оставшиеся 13 минут выступления его больше не перебивали.

В этом году на Саммит Америк не пригласили делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. От участия отказались лидеры Мексики и еще нескольких латиноамериканских стран.

По мнению международных экспертов, Штатам следует уделить больше внимания Латинской Америке во внешней политике. Однако, как отметил экс-глава МИД Мексики Хорхе Кастанеда, скандал с приглашениями показал, что Латинская Америка не является приоритетом для Байдена, написало РИА ФАН.