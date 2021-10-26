Басте, Елке и Ирине Круг разрешили выступать на Украине

Российским исполнителям Басте, Елке и Ирине Круг разрешили выступать на территории Украины. Служба безопасности страны не нашла сведений о посещении артистами Крыма.

«В Службе безопасности Украины сообщили, что они не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора», — написало интернет-издание «Обозреватель».

В материале напомнили, что рэперу Басте запретили въезд на Украину еще в 2017 году. Причиной стали выступления исполнителя на территории полуострова. В течение последующих трех лет Баста не совершал никаких действий в ущерб стране, поэтому запрет для него отменили.

«Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории», — отметило интернет-издание.

Ранее запретить въезд на Украину Басте, Елке и Ирине Круг попросила общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» (КРЦ). Она написала письмо главе СБУ Ивану Баканову. В своем обращении общественники заявили, что артисты незаконно посещали Крым.