Мир 01 декабря 2023, 14:36 Выступающая за отмену санкций против России партия победила на выборах в Нидерландах «Партия свободы», требующая отмены санкций против РФ, победила в Нидерландах Unsplash

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Крайне правая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает за снятие антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в Нидерландах. Окончательные результаты обнародовал Избирательный совет страны, сообщило РИА «Новости».

Партия получила в парламенте 37 мест и стала крупнейшей в палате представителей страны. Левый блок «Зеленые левые"/"Партия труда» получил 25 мест, правящая сейчас «Народная партия за свободу и демократию» — 24, «Новый общественный договор» — 20.

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В досрочных парламентских выборах, которые состоялись 22 ноября, участвовали 26 политических партий. Проголосовали 10,4 миллиона избирателей (явка приблизилась к 78%).

Герт Вилдерс известен жесткой позицией не только по антироссийским санкциям, но и по вопросам миграции. Его сторонники выступают за выход Нидерландов из Евросоюза и отказ от евро в пользу гульдена. Американские СМИ предполагали, что победа партии Вилдерса станет «худшим кошмаром ЕС». Журналисты предсказывали, что политик «не станет дружить с Брюсселем», а возможно, сделается союзником президента России Владимира Путина.