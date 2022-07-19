Министерская встреча G20 на Бали показала, что Россия не попала в изоляцию. Выстроилась очередь желающих провести двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рассказала РИА «Новости» посол в Индонезии Людмила Воробьева.

«Ни о какой „изоляции“ России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала она.

С министром иностранных дел России хотели встретиться члены G20, не входящие в G7. Они, по словам Людмилы Воробьевой, готовы слушать позицию страны. В целом обстановка на мероприятии была напряженной, но «более или менее приемлемой».