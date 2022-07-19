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    19 июля 2022, 06:33

    «Выстроилась очередь на встречи с Лавровым». Посол России — об обстановке на G20

    Посол России в Индонезии: на министерской встрече G20 выстроилась очередь к Лаврову

    Екатерина Виславская

    Министерская встреча G20 на Бали показала, что Россия не попала в изоляцию. Выстроилась очередь желающих провести двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рассказала РИА «Новости» посол в Индонезии Людмила Воробьева.

    «Ни о какой „изоляции“ России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала она.

    С министром иностранных дел России хотели встретиться члены G20, не входящие в G7. Они, по словам Людмилы Воробьевой, готовы слушать позицию страны. В целом обстановка на мероприятии была напряженной, но «более или менее приемлемой».