26 декабря 2022, 05:31
Выстрелы раздались в Косове недалеко от патруля НАТО — Reuters
Reuters: выстрелы раздались в северной части Косово недалеко от патруля сил НАТО
В северной части самопровозглашенного Косова, недалеко от патруля сил НАТО, открыли огонь. Об этом заявили в Международной миссии под эгидой НАТО в регионе (KFOR), сообщило агентство Reuters.
Выстрелы слышали в районе Зубин-Потока, заявили в KFOR. В результате происшествия, как указано в материале, никто не пострадал.
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В Косове и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович заявил, что ситуация в регионе требует вмешательства Вооруженных сил республики. По его словам, присутствия армии Сербии необходимо вдоль административной линии между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией
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Ранее протестующие на административной линии с Косово и Метохией попытались прорваться через полицейский кордон. Им это удалось, и люди двинулись к КПП, но правоохранители все же сумели их остановить в 50 метрах от линии разграничения. В митинге участвовали несколько сотен человек. Они шли к контрольно-пропускному пункту со стороны центральной части Сербии.
Косово
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