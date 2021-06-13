Выстрелы прогремели на улице итальянского города. СМИ сообщили о раненых детях

Неизвестный открыл стрельбу на улице города Ардеа под Римом. Ранения получили три человека. Об этом сообщил телеканал RaiNews24 со ссылкой на карабинеров.

По предварительным данным, во время стрельбы пострадал пожилой мужчина и двое детей. Ранивший людей скрылся. Преступник скрылся, его сейчас ищут полицейские из Ардеа и соседних Помеции и Анцио.

Некоторые местные СМИ пишут, что стрельба началась из-за семейной ссоры, а пожилой мужчина погиб. Сайты пишут, что за оружие взялся отец пострадавших детей. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в Кливленде неизвестный застрелил трех человек и ранил четверых. До этого выстрелы гремели в Остине и Саванне. Погиб один человек, пострадали 20.