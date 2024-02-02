Мир 02 февраля 2024, 21:30 «Выстрелили себе в ногу». МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ Захарова: суд ООН в Гааге выяснит, совершала ли Украина геноцид в Донбассе РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международному суду ООН осталось рассмотреть только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. Ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

Суд в Гааге вынес 2 февраля решение по делу «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», полностью отвергнув претензии Украины к РФ о том, что она якобы нарушила конвенции, «злоупотребив» ею для оправдания начала специальной военной операции. По мнению суда, это вне его компетенции.

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При этом председатель суда Джоан Донохью заявила, что инстанция вправе рассмотреть большинство исковых требований украинской стороны от 2022 года к России из-за СВО.

«В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским „умельцам“ и их западным покровителям: они „выстрелили себе в ногу“», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее политолог Эльвина Сеитова заявила, что решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к РФ, стало провалом Киева в Гааге.