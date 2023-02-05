Мир 05 февраля 2023, 23:18 «Выстрел в комара из пушки». В Китае отреагировали на уничтожение аэростата в США Global Times: уничтожение США аэростата КНР может создать очень плохой прецедент РИА «Новости»

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Применение США силы против китайского аэростата может создать «очень плохой» прецедент для отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил американист, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. Его слова привела китайская государственная газета Global Times.

Он отметил, что американские самолеты летают вокруг территории Китая гораздо чаще, чем воздушные суда КНР вокруг Штатов.

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«Если США не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США», — заметил Сян.

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По данным газеты, американская сторона под видом гражданской авиации иногда занимается разведывательной деятельностью в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море.

Американист поинтересовался, должен ли Китай делать различия, если их не делают США, и должен ли Китай также принимать ответные меры. Штатам, по мнению Сяна, следует «тщательно обдумать последствия».

Действия США в отношении аэростата с технической точки зрения похожи на «выстрел в комара из пушки», считает китайский военный эксперт, который пожелал остаться анонимным.

Китайский воздушный шар залетел на территорию США. Американцы в итоге решили сбить объект. Китай выразил протест, и назвал происходящее «шумихой». В КНР предупредили, что в случае чего имеют право на ответные меры.