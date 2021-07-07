«Выстрел себе в ногу»: эксперт об угрозах Лукашенко в адрес Германии

Аналитик Вадим Иосуб оценил угрозы президента Белоруссии в адрес Германии. По мнению эксперта, заявление Лукашенко было опрометчивым, написали «Дни.ру» со ссылкой на Belsat.eu.

Лукашенко пообещал жестко ответить Германии, если она продолжит поддерживать санкции в отношении Белоруссии. Он пригрозил ограничить импорт и транзит товаров немецких компаний, поддержавших санкции.

«Надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия», — заявил Лукашенко.

Вадим Иосуб отметил, что импорт из Германии в Белоруссию составляет более 1,7 миллиарда долларов в год. В основном Белоруссия закупает транспортные средства, оборудование и инструменты. По словам аналитика, дешевых альтернатив этим товарам в России или Китае для Белоруссии нет. Без импорта из Германии в Белоруссии могут остановиться целые производства.

«Отказ от такого импорта — выстрел себе в ногу», — сказал Иосуб об угрозах Лукашенко.