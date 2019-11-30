Выстрел из советской «Осы» попал по американскому вертолету Apache. Видео

РВСН избавят от ракетных комплексов времен СССР Подробнее

В подписи к видео говорится, что два пилота сбитого вертолета погибли. Пользователь в одном из предыдущих постов также сообщил, что ролик сняли в ноябре на Аравийском полуострове. «Оса» принадлежит йеменским хуситам, а вертолет — саудитам. Last Defender подчеркнул, что это неофициальная информация.

«Оса» (по классификации НАТО — SA-8 Gecko) — это советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс. Его начали разрабатывать в начале 1960-х годов. На вооружение ЗРК приняли в 1971 году. Базовый комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33. Существует три модифицированных версий «Осы»: «Оса-М»(морская версия комплекса), «Оса-АК» и «Оса-АКМ».

Apache — американский ударный вертолет. Он производится с середины 1980-х годов. ВВС США активно использовали эти винтокрылые боевые машины во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.