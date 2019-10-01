Выстрел гонконгского полицейского в студента засняли на видео
На кадрах видно, что один из участников акции протеста пытается ударить полицейского прутом, но тот разворачивается и стреляет с очень близкого расстояния нападавшему в грудь. Раненый падает на месте.
Парлмамент Гонконга начал эвакуацию из-за беспорядковПодробнее
По данным местных СМИ, все произошло в районе Чхюньвань. Серьезное ранение получил студент пятого курса. Молодого человека в срочном порядке госпитализировали. Телеканал CNN со ссылкой на медиков сообщил, что состояние раненого оценили как критическое.
Впервые о том, что полиция Гонконга начала применять огнестрельное оружие против участников антиправительственных акций стало известно в конце августа. Но сообщений о раненых не было.
Жители Гонконга протестуют против действующего правительства региона уже на протяжении четырех месяцев. Причиной первых выступлений стало заявление администрации города о принятии закона по экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Местные власти уже отказались от принятия этого документа, но акции продолжаются. Теперь участники протеста требуют расследовать жестокие методы полиции при разгонах, а также отставки главы администрации Кэрри Лам.
1 октября в день 70-летия образования Китайской народной республики акции протеста в Гонконге стали наиболее ожесточенными. В частности, участники выступили с антиправительственными лозунгами. Из-за обострившейся ситуации в городе Законодательное собрание Гонконга эвакуировали, а 19 станций метро просто закрыли для пассажиров.