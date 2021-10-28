Выставку шоколада открыли в Париже

В Париже после двухлетнего перерыва заработала ежегодная выставка-ярмарка шоколада. Посетители мероприятия смогут увидеть на дефиле ажурные съедобные аксессуары из какао-бобов, написал ОТР.

По словам представителей Salon du Chocolat, на протяжении пяти дней можно будет побывать на мастер-классах от шеф-поваров, послушать музыкальные представления и, конечно, посетить дегустацию вкуснейшего шоколада.

Сластены будут иметь возможность оценить наряды ведущих шоколатье, украшенные цветами, сердцами, бабочками и даже кустарниками.

Шоколадная ярмарка дает символический старт сезону покупок к рождественским и новогодним праздникам. Благодаря шоколадным фигуркам посетители почувствуют приближение зимних выходных и каникул.