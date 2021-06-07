Выставку памяти принца Филиппа откроют в Виндзорском замке

В Великобритании продолжается траур по ушедшему из жизни герцогу Эдинбургскому. В Виндзорском замке и Холирудском дворце в Великобритании откроют выставки о жизни принца Филиппа. Об этом написал RT, ссылаясь на сайт Royal Collection Trust.

Выставки расскажут о детстве и юности принца, военной-морской карьере и жизни в роли супруга королевы Елизаветы II. Выставка в Виндзорском замке откроется 24 июня, а в Эдинбурге — 23 июля. Всего на выставках будет представлен более 150 экспонатов.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, прожив 99 лет. Он стал супругом Елизаветы в 1947 году. Ради этого брака Филипп отказался от карьеры военного, которой очень дорожил (кстати, герцог Эдинбургский был одним из последних ветеранов II Мировой войны в Великобритании). После смерти Филиппа жители Лондона приносили цветы и открытки к Букингемскому дворцу, а также собирались и просто молча стояли возле здания в знак уважения к умершему принцу.