Мир 28 июня 2023, 17:58 Выставка фотографий The Beatles открылась в Лондоне

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Выставка фотографий британской рок-группы из Ливерпуля Тhe Beatles открылась в Национальной портретной галерее Лондона. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что большая часть фотоснимков была сделана одним из основателей группы Полом Маккартни. Экспозиция состоит из более чем 250 личных фотографий музыканта.

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Как сообщил RT, снимки были сделаны в 1963—1964 годах на камеру Pentax, на них можно увидеть концерты группы в Лондоне, Ливерпуле и Париже.