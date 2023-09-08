Мир 08 сентября 2023, 13:29 Высшее штормовое предупреждение объявили в Гонконге из-за ливней

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В Гонконге объявили высшее штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Дожди привели к масштабным наводнениям и мощному тайфуну, городские власти приостановили занятия в школах и работу многих предприятий. Также затопило парковки и автомобили, некоторые водители оказались в ловушке.

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Отмечается, что ливень стал сильнейшим за всю историю наблюдений с 1884 года.