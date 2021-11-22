Высотка загорелась в центре Нью-Йорка. Из здания спасли 7 человек

Сильный пожар охватил строящееся здание на Манхэттене. Видео с места событий появилось в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что над зданием поднимается густой черный дым.

По данным пожарной охраны Нью-Йорка, огонь возник из-за строительной техники на 10-м этаже. Постройка принадлежит отелю OMNI, который находится на 47-й улице Манхэттена.

Корреспондент ТАСС со ссылкой на управление пожарной охраны города уточнил, что пожарные эвакуировали из горящего здания семь человек. Пятерых доставили в больницу. Двоим оказали медицинскую помощь на месте.