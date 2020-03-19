Высокую смертность от коронавируса объяснили в Италии

Италия стала эпицентром пандемии коронавируса. От COVID-19 там умерли уже около трех тысяч человек. Это связано с большим количеством пожилых людей в стране. В Италии 7% населения — это люди, которым за 80 лет.

«Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут», — приводит РИА «Новости» слова заместителя министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Собеседник связал высокий показатель смертности в Италии с тем, что в этой европейской стране люди долго живут. По словам Силери, одна из основных целей итальянской системы здравоохранения — забота о пожилых людях. Заместитель министра 14 марта сообщил, что сам заразился коронавирусом. Он самоизолировался и перешел на дистанционную работу.

По последним данным, коронавирусную инфекцию нашли у более чем 35 тысяч итальянцев. Количество жертв коронавируса на Апеннинах достигло почти трех тысяч человек. ВОЗ признала разгул нового типа вируса из Китая пандемией. От COVID-19 уже умерли около девяти тысяч человек.