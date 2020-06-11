Высокую пожарную опасность объявили в Курганской области

По данным ИА RNS, в сообщении говорится, что «в Курганской области с 12 по 15 июня включительно сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса, в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса».

Местных жителей попросили соблюдать меры безопасности, чтобы избегать чрезвычайных ситуаций.