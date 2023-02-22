Мир 22 февраля 2023, 17:41 Высокопоставленный представитель ВСУ подтвердил подготовку Украины к наступлению Командующий объединенными силами украинских войск Наев назвал тайной сроки наступления ВСУ Сайт президента Украины

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ВСУ по-прежнему готовятся к наступлению. Такое заявление сделал Командующий объединенными силами войск страны Сергей Наев. Он описал обстановку в ВСУ во время интервью изданию «Укринформ».

«Мы готовим соответствующие силы для этого», — заявил собеседник агентства.

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Однако сроки он раскрывать не стал. По его словам, этот аспект является тайной.

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Также Наев прокомментировал ситуацию на границе Украины и Белоруссии. По его словам, в случае увеличения численности войск со стороны соседнего государства на подконтрольной ВСУ территории произойдет аналогичный маневр.

«Это будет происходить зеркально», — сказал Наев.

По его словам, такие меры со стороны Украины следует трактовать как повышение уровня реагирования на действия со стороны соседнего государства.

Ранее сообщалось, что решающие бои со стороны ВСУ могут произойти во второй половине весны. Такими предположениями делился глава украинской военной разведки Кирилл Буданов