Мир 17 ноября 2023, 14:10 Высокопоставленный палестинский чиновник умер в секторе Газа — СМИ MAAH: в секторе Газа умер вице-спикер парламента Палестины Ахмед Бахар Atia Darwish/Keystone Press Agency

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Один из лидеров движения ХАМАС, вице-спикер Законодательного совета Палестины Ахмед Бахар умер в секторе Газа. Он получил смертельные травмы во время атаки Армии обороны Израиля, сообщило агентство MAAH.

«В пятницу в секторе Газа было объявлено, что Ахмед Бахар <…> скончался от ран, полученных во время предыдущего израильского рейда», — сообщили журналисты.

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ХАМАС прекратил переговоры с Израилем об освобождении более 200 заложников, взятых во время нападения 7 октября. Посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что боевики не предоставили список выживших пленников.

Израильские военные взяли под контроль север сектора Газа. Последние операции провели в больнице «Аш-Шифа», резиденции руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лагере беженцев «Нусейрат». Большинство медучреждений анклава закрылось.