20 января 2023, 20:12
Высокопоставленного командира ИГ ликвидировали в Сирии
Силы безопасности Сирии ликвидировали командира «Исламского государства»
В Сирии специалисты Сил безопасности страны уничтожили высокопоставленного командира террористической организации «Исламское государство»*. Его ликвидировали во время операции в южной провинции Дераа. Об этом сообщило информагентство SANA.
Операция по уничтожению террористов проходила в городе Аль-Музейриб на западе провинции. По данным источника агентства, в ходе мероприятий ликвидировали командира ячейки «Исламское государство»* Мухаммеда Али аш-Шагури, а также двух сопровождавших его боевиков.
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Главарь банды был одним из лидеров террористической группировки на западе Дераа. Он занимался организацией нападений и убийств.
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Специальный представитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что англосаксы сотрудничают с «Исламским государством»* в Афганистане. По его словам, Соединенные Штаты спонсируют террористическую организацию. И у России есть подтверждающие это данные, подчеркнул он.
* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.
Терроризм
Сирия
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