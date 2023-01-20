Мир 20 января 2023, 20:12 Высокопоставленного командира ИГ ликвидировали в Сирии Силы безопасности Сирии ликвидировали командира «Исламского государства» Pxhere

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В Сирии специалисты Сил безопасности страны уничтожили высокопоставленного командира террористической организации «Исламское государство»*. Его ликвидировали во время операции в южной провинции Дераа. Об этом сообщило информагентство SANA.

Операция по уничтожению террористов проходила в городе Аль-Музейриб на западе провинции. По данным источника агентства, в ходе мероприятий ликвидировали командира ячейки «Исламское государство»* Мухаммеда Али аш-Шагури, а также двух сопровождавших его боевиков.

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Главарь банды был одним из лидеров террористической группировки на западе Дераа. Он занимался организацией нападений и убийств.

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Специальный представитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что англосаксы сотрудничают с «Исламским государством»* в Афганистане. По его словам, Соединенные Штаты спонсируют террористическую организацию. И у России есть подтверждающие это данные, подчеркнул он.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.