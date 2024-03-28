Мир 28 марта 2024, 18:59 Высокопоставленного члена ИГ уничтожили в Ираке Службы безопасности Ирака ликвидировали высокопоставленного члена ИГ РИА «Новости»

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Службы безопасности Ирака уничтожили одного из высокопоставленных командиров ИГ*, который отвечал за переброску вооружений и террористов в Сирии и Ираке. Заявление командования привел портал Shafaq News.

«Силы безопасности Ирака в координации с Объединенным оперативным командованием уничтожили террориста Самира Хидра Шарифа Шихана ан-Намрави, отвечавшего за переброску взрывчатых веществ, техники и оружия, а также перемещение людей на территории Сирии и Ирака», — заявили в пресс-службе.

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В штабе уточнили, что цель уничтожили благодаря интенсивному наблюдению и точной разведывательной работе. Согласно информации командования, ан-Намрави участвовал в вооруженных операциях против мирного населения иракской провинции Анбар.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.