11 июня 2023, 02:38
Высокое качество подготовки ВС России признали в НАТО
Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало высокую подготовку российской армии
Российская армия успешно отразила попытки наступления ВСУ, что говорит о высоком качестве подготовки ВС РФ. Об этом отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для Sandboxx.
«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с профессиональной российской армией», — написал он.
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По его словам, российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории, она включает в себя противотанковые окопы, доты, артиллерийские позиции и крупные минные поля.
Атламазоглу считает, что Запад недооценил российские войска, которые хорошо подготовились к атакам украинских сил и уже начали выводить из строя немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.
У украинцев не получится эффективно противостоять российской артиллерии, ведь сейчас она господствует в воздухе. В итоге, ВСУ с новой западной техникой сильно рискуют в открытом поле.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил о начале контрнаступления ВСУ. Он отметил, ни на одном из участков боевых действий украинские военные не смогли достичь успеха.
Россия
НАТО
Украина
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