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    11 июля 2020, 10:59

    Высокий уровень сахара назвали опасным фактором при COVID-19

    Алена Макаренко

    Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19 в два раза. Исследование ученых из Китая опубликовано в журнале Diabetologia.
    Высокий уровень сахара назвали опасным фактором при COVID-19

    Специалисты сделали вывод на основании историй болезни свыше 600 жителей Уханя, госпитализированных с коронавирусом 24 января-10 февраля.

    Пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от осложнений, вызванных новой инфекцией, в 2,3 раза чаще, чем другие больные.

    По словам исследователей, сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее невыявленного сахарного диабета. Общее число больных COVID-19 с высоким уровнем глюкозы подошло к отметке в 29%. При этом только 12% граждан Китая диабетики.

    Повышенный уровень сахара в крови влияет на формирование тромбов и воспалений, губительно сказывается на работе сосудов.

    Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 12 миллионов. Более 551 тысячи погибли от вируса. Восстановление лейкоцитов в крови после коронавирусной инфекции может занимать несколько дней или даже недель.

    Создание вакцины от коронавируса в России идет по графику, утвержденному правительством страны, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.