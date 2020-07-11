Высокий уровень сахара назвали опасным фактором при COVID-19

Специалисты сделали вывод на основании историй болезни свыше 600 жителей Уханя, госпитализированных с коронавирусом 24 января-10 февраля.

Пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от осложнений, вызванных новой инфекцией, в 2,3 раза чаще, чем другие больные.

По словам исследователей, сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее невыявленного сахарного диабета. Общее число больных COVID-19 с высоким уровнем глюкозы подошло к отметке в 29%. При этом только 12% граждан Китая диабетики.

Повышенный уровень сахара в крови влияет на формирование тромбов и воспалений, губительно сказывается на работе сосудов.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 12 миллионов. Более 551 тысячи погибли от вируса. Восстановление лейкоцитов в крови после коронавирусной инфекции может занимать несколько дней или даже недель.

Создание вакцины от коронавируса в России идет по графику, утвержденному правительством страны, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.