Промышленность США вынуждена отказаться от высоких затрат на электроэнергию. Цены на природный газ и нефть нанесли удар по американскому промышленному сектору. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первыми от роста цен на энергоносители, по данным агентства, пострадали европейские заводы по производству удобрений, а также сталелитейные заводы и производители химической продукции. Стремительно растущие цены на природный газ и электроэнергию сегодня начинают наносить удар и по американскому промышленному комплексу.

Второй по величине алюминиевый завод в США, как уточняется в материале, вынужден был сократить 600 рабочих. Причина этому в больших счетах за электроэнергию. За последнее время они возросли в три раза, уточняется в статье.

Для сокращения расходов, по крайней мере, два сталелитейных завода начали приостанавливать ряд операций.

Американское правительство прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей уже этим летом окажутся на самом высоком уровне за всю историю.

Американское общество потряс глубокий раскол, который в дальнейшем будет усугубляться. Люди недовольны действиями властей страны, спонсированием Украины, миллиардными тратами на фоне падения уровня жизни населения в США. Уже в недалеком будущем Штаты постигнет еще более катастрофическое положение дел, считает политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.