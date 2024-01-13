13 января 2024, 14:37
Высланный из Латвии российский пенсионер поедет в Калининград
Ведерников: депортированного из Латвии пенсионера примут в Калининграде
Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Пожилого мужчину приняла Псковская область. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что Катков решил поехать в Калининград.
«Он много лет работал там и хочет вернуться в Калиниград», — написал Ведерников.
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Губернатор Калининградской области пообещал, что в Калининграде встретят и разместят Бориса Григорьевича. Пенсионеру окажут все необходимое внимание и помощь.
Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности». Пенсионеру дали всего час на сбор вещей, после чего повезли к границе. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки. В России происходящее назвали очередным проявлением русофобии и слабоумия.
Процедура депортации из Латвии грозит 1167 гражданам России. Почти 800 из них старше 60 лет. Россия пообещала принять соотечественников из Латвии, если руководство страны решит их выгнать.
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