Высланные из Словакии дипломаты РФ попали под подозрение спецслужб

Трех российских дипломатов выслали из Словакии не только из солидарности с Чехией, но и в связи с подозрениями спецслужб. Об этом глава словацкого МИД Иван Корчок заявил в интервью чешскому изданию Respekt.

В Словакии, как и в других странах, спецслужбы следят за деятельностью иностранных шпионов. Эта работа продолжается беспрерывно, вне зависимости от ситуации, сказал Корчок.

Глава МИД Словакии сказал, что в последнее время от спецслужб поступала информация, что три сотрудника посольства России в Братиславе действуют не так, как положено дипломатам.

Корчок подчеркнул, что это решение было суверенным. По его словам, власти Словакии руководствовались информацией собственных спецслужб. Но в связи с просьбой Чехии, которая призвала страны проявить солидарность, высылка дипломатов стала именно таким жестом.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех российских дипломатов в четверг. Сотрудникам посольства дали неделю на то, чтобы они покинули страну. О высылке послов в знак солидарности с Чехией ранее также объявили в Латвии, Литве и Эстонии.

Отношения России с Чехией накалились после того, как Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году. Страны обменялись высылками дипломатов, но, судя по всему, это только начало: Чехия пообещала выслать еще 63 сотрудника посольства РФ.