Мир 15 января 2024, 07:30 Высланному из Латвии российскому пенсионеру Каткову дали на сборы час Высланный из Латвии пенсионер Катков заявил, что на сборы ему дали всего час Рига, Латвия / РИА «Новости»

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Латвийские власти выслали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова без объяснения причин. По словам мужчины, к нему пришли домой, дав на сборы всего час. Об этом написало РИА «Новости».

Глава правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Катков был признан Латвией угрозой национальной безопасности. Его выдворили из страны с бессрочным запретом на въезд.

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«Мне ликвидировали вид на жительство, [сказали], что я не въездной в Латвию, что я в черных списках», — поделился пенсионер.

У него было право оспорить решение о депортации в течение месяца, однако сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в дом в считанные дни после вынесения постановления о депортации.

Депортированного Каткова приняли в Псковской области. Пенсионер пожелал вернуться в Калининград, где в прошлом жил и работал. Власти региона пообещали оказать ему необходимое содействие.