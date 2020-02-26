Высказывание Суркова об Украине задело главу МВД

Своим мнением Аваков поделился на личной странице в Twitter. Он заявил, что Сурков возомнил о себе слишком много.

«Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный „стратег“, мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие», — написал украинский министр.

Ранее Владимир Сурков рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным перед отставкой.