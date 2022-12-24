Мир 24 декабря 2022, 10:31 Высказывание об участии группировки войск РФ и Белоруссии в СВО сочли некорректным Замглавы МИД РФ Галузин назвал задачу совместной российско-белорусской группировки войск РИА «Новости»

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Высказывание о том, что совместную группировку войск России и Белоруссии могут задействовать в ходе спецоперации на Украине, некорректно. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин РИА «Новости».

«Постановка вопроса относительно возможности задействования этой [совместной российско-белорусской] группировки в ходе СВО на Украине является некорректной», — заявил дипломат.

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По словам замглавы МИД, задача частей России и Белоруссии — дать отпор потенциальному противнику при вторжении в республику.

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Он обратился к Военной доктрине Союзного государства, где указано, что применение военной силы против любого государства-участника рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что бойцы двух стран должны понимать друг друга буквально с полуслова.