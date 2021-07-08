CNN: Трамп положительно высказывался о Гитлере

Экс-президент США Дональд Трамп положительно отзывался об основателе Третьего рейха Адольфе Гитлере. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на еще неопубликованную книгу журналиста Майкла Бендера.

По информации журналиста The Wall Street Journal, бывший американский лидер заявлял, что «Гитлер делал много хорошего». Эту фразу Трамп сказал главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли во время своего визита в Париж в 2018 году.

Бывший президент приезжал в столицу Франции на памятные мероприятия, устроенные в честь Первой мировой войны. На публикацию телеканала уже отреагировала пресс-служба экс-главы американской администрации. Там сведения Бендера опровергли.

«Это абсолютная неправда. Трамп никогда такого не говорил. Это придуманные лживые новости, которые, возможно, исходят от генерала, уволенного за некомпетентность», — заявила официальный представитель Трампа Лиз Харрингтон.

Также телеканал попросил прокомментировать ситуацию Келли, но тот отказался отвечать на вопросы журналистов.