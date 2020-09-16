Судно для достройки «Северного потока-2» вышло в Германию

Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в сторону Германии. Корабль является одним из участников достройки газопровода «Северный поток — 2».

По данным Vesselfinder, «Иван Сидоренко» должен прибыть в порт Мукран к четвергу, 17 сентября. Ранее в течение долгого времени судно стояло на рейде в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в Мукране уже находится судно-трубопрокладчик «Академик Черский». «Иван Сидоренко» может подвозить к нему трубы. «Остап Шеремета» — другое судно снабжения — стоит в Калининграде, а баржа «Фортуна», способная достраивать «Северный поток — 2», находится в Ростоке.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось в конце прошлого года, после выхода из проекта швейцарской компании Allseas. Фирму испугали угрозы со стороны сенаторов США о введении санкций за сотрудничество с Россией. В итоге проект лишился кораблей-трубоукладчиков.

Для завершения строительства привлекли судно «Академик Черский». Но появление нового корабля пришлось согласовывать со странами, в чьих водах будет идти работа. На данный момент газопровод готов на 93%.

Ранее стало известно, что у Германии есть шесть вариантов, которые позволят ей отказаться от газопровода «Северный поток — 2». При этом всю грязную работу сделают за ФРГ другие. Возможные варианты перечислило издание Politico.