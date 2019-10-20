Вышла новая версия песни Принса I Feel For You. Послушайте ее прямо сейчас

Состоялся релиз неизданной при жизни американского певца и композитора Принса версии его хита I Feel For You с пластинки 1979 года.

Как сообщил сайт CNN, акустическую демо-версию песни выпустили на всех стриминговых платформах, а также на физическом носителе — виниле. На одной стороне записан ранее неизданный вариант I Feel For You, а на другой — студийная версия композиции.

Релиз состоялся в честь 40-летней годовщины второго альбома Принса. Музыкант записал акустический вариант этой вещи в 1978 году во время работы в студии.

Принс при жизни выпустил более трех десятков альбомов. Он виртуозно играл на нескольких музыкальных инструментах, однако на сцену всегда выходил с гитарой.

Музыкант умер в апреле 2016 года из-за случайной передозировки фентанила — анальгетика, при помощи которого Принс боролся с болью в тазобедренном суставе. Ему было 57 лет.