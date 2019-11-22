Вышинский рассказал об уголовном преследовании 6 тысяч крымчан на Украине

«Это люди, которые живут в Крыму, у которых на Украине есть родственники, близкие, связи. Но при пересечении границы они моментально попадают в разряд подозреваемых. Большинство этих подозрений по статьям против национальной безопасности, то есть они могли моментально оказаться в тюрьме, потому что эти статьи не предполагают альтернативы», — сообщил Вышинский в ходе расширенного заседания комитета, посвященного защите прав россиян и соотечественников за границей.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская подтвердила эту информацию. Она отметила, что, в частности, уголовные дела на Украине возбудили против всех сотрудников прокуратуры Крыма.

«Если привлекается к уголовной ответственности гражданин, Россия может затребовать уголовное производство к себе! Но Киев не признает российское гражданство крымчан, поэтому не реагирует», — рассказала Поклонская и уточнила, что требуются какие-то иные меры, которые будут работать.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также госизмене. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. 7 сентября 2019 года Вышинского вернули в Россию, когда проходил обмен задержанными гражданами.