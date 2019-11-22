  • Вышинский рассказал об уголовном преследовании 6 тысяч крымчан на Украине

    22 ноября 2019, 18:05

    Ирина Нагайникова

    Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, пробывший в Херсонском СИЗО более года, рассказал, что более шести тысяч жителей Крыма попадут в тюрьму, едва переступят границу Украины. Об этом сообщило издание Daily Storm.

    «Это люди, которые живут в Крыму, у которых на Украине есть родственники, близкие, связи. Но при пересечении границы они моментально попадают в разряд подозреваемых. Большинство этих подозрений по статьям против национальной безопасности, то есть они могли моментально оказаться в тюрьме, потому что эти статьи не предполагают альтернативы», — сообщил Вышинский в ходе расширенного заседания комитета, посвященного защите прав россиян и соотечественников за границей.

    Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская подтвердила эту информацию. Она отметила, что, в частности, уголовные дела на Украине возбудили против всех сотрудников прокуратуры Крыма.

    «Если привлекается к уголовной ответственности гражданин, Россия может затребовать уголовное производство к себе! Но Киев не признает российское гражданство крымчан, поэтому не реагирует», — рассказала Поклонская и уточнила, что требуются какие-то иные меры, которые будут работать.

    Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также госизмене. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. 7 сентября 2019 года Вышинского вернули в Россию, когда проходил обмен задержанными гражданами.