Вышинский рассказал о жалости к Порошенко и ненависти

Кирилл Вышинский рассказал, что не испытывает ненависти к людям, из-за которых оказался в заключении. Главред РИА «Новости Украина» рассказал на пресс-конференции, что среди людей, которые выступали против него, было много знакомых и коллег.

«Я не испытываю ненависти, у меня нет острого чувства, особенно по отношению к людям, которые выполняли приказы. И я прекрасно понимаю, кто их отдавал», — рассказал журналист на прошедшей в Москве пресс-конференции.

По словам Вышинского, отдававшие приказы люди странные. Все их действия были затеяны только ради того, чтобы пойти на «второй срок», заметил журналист.

«Есть фраза: не страшно, что из толпы в тебя летят камни, страшно, когда в толпе видишь знакомые лица. А я видел огромное количество знакомых лиц, с которыми я когда-то работал», — добавил Вышинский.

Главред агентства, по его собственным словам, родился на Украине, там же трудился. Его сюжеты более 11 лет регулярно выходили на телевидении.

«Я многих людей знал в украинском истеблишменте, лично был знаком с Порошенко и его окружением. Я не понимаю, как можно было до этого опуститься, как нужно было хотеть прорваться на второй раз, чтобы впутаться в такую историю», — сказал журналист.

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Вышинский добавил, что у него нет ненависти к бывшему президенту Украины. Напротив, ему жаль человека, который ради второго президентского срока опустился до задержания невиновного.

Руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили подозрения в поддержке Донецкой и Луганской народных республик, а также в государственной измене. Всего Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы, и судебный процесс против него до сих пор не завершен.

Пресс-конференция Кирилла Вышинского. Прямая трансляция Подробнее

После того, как журналист провел в СИЗО 470 дней, 28 августа он был наконец освобожден из-под стражи под личное поручительство. Это значит, что руководитель РИА «Новости Украина» должен явиться в суд по первому требованию.

Россия и Украина обменялись заключенными в субботу, 7 сентября. Самолеты почти одновременно приземлились в Москве и Киеве — в аэропортах Внуково-2 и Борисполь. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность», — заявил ранее Вышинский. Очередное заседание по его делу суд назначил на 16 сентября.