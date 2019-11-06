Вышинский призвал Украину остановить разрушение советских мемориалов

«Мне кажется, что уговорами этих людей не остановить. Останавливать их должно не только гражданское общество, но и власть в первую очередь. Поскольку, с моей точки зрения, те действия, которые они производят, подпадают под акт вандализма. Об этом есть статья уголовного кодекса Украины, с которым я неплохо знаком в силу определенных обстоятельств», — заявил Кирилл Вышинский.

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По его мнению, пресса Украины тоже уничтожает идеологическое наследие советской эпохи.

«СМИ очень часто этих людей поддерживают, которые уничтожают памятники, по крайней мере, не осуждают из того, что я видел. Но, еще раз повторюсь, здесь сфера компетенции власти, а уж потом гражданского общества», — пояснил Вышинский.

Ранее со здания Приморского военкомата в Одессе решили снести барельеф маршалу Жукову. Члены Нацкорпуса, созданного на базе батальона «Азов», получили разрешение от начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы, некоего подполковника Конюхова.