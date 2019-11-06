  • Вышинский призвал Украину остановить разрушение советских мемориалов

    06 ноября 2019, 17:00

    Ольга Ситникова

    Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский попросил украинских властей остановить националистов, которые разрушают памятники советского времени, сообщила «Политика сегодня».

    «Мне кажется, что уговорами этих людей не остановить. Останавливать их должно не только гражданское общество, но и власть в первую очередь. Поскольку, с моей точки зрения, те действия, которые они производят, подпадают под акт вандализма. Об этом есть статья уголовного кодекса Украины, с которым я неплохо знаком в силу определенных обстоятельств», — заявил Кирилл Вышинский.

    Барельеф маршалу Жукову разрешили снести со стены военкомата в Одессе

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    По его мнению, пресса Украины тоже уничтожает идеологическое наследие советской эпохи.

    «СМИ очень часто этих людей поддерживают, которые уничтожают памятники, по крайней мере, не осуждают из того, что я видел. Но, еще раз повторюсь, здесь сфера компетенции власти, а уж потом гражданского общества», — пояснил Вышинский.

    Ранее со здания Приморского военкомата в Одессе решили снести барельеф маршалу Жукову. Члены Нацкорпуса, созданного на базе батальона «Азов», получили разрешение от начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы, некоего подполковника Конюхова.