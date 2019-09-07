Вышинский показал подготовку россиян к вылету из Киева

Россиянин Кирилл Вышинский показал видео из аэропорта украинского аэропорта Борисполь. На кадрах в сторону борта идут люди. Запись в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Владимир Соловьев.

Утром 7 сентября стало известно о начале обмена России и Украины заключенными, в их числе вернуться должен и главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Осужденных доставили в киевский аэропорт, откуда они должны вылететь в Москву. Журналист снял видео с летного поля, на кадрах виден российский лайнер и сами заключенные рядом с ним.

Судя по фотографии Вышинского, россияне уже поднялись на борт и скоро он прибудет во Внуково.

В свою очередь в московском аэропорту 7 сентября тоже все подготовили для обмена гражданами. Утром из СИЗО «Лефортово» выехали автобусы с заключенными, которые приехали в аэропорт. За ними прилетел украинский борт.

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Главреда РИА «Новости Украина» взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревали в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и государственной измене. Вышинскому могло грозить до 15 лет лишения свободы, но в августе украинский суд его выпустил из СИЗО.