Мир 15 июля 2023, 17:51 Вышел в прокат первый за 10 лет мультфильм Хаяо Миядзаки Первый за 10 лет аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» вышел в прокат в Японии Кинопоиск

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В Японии в прокат вышел первый за 10 лет аниме-фильм известного режиссера Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», сообщило агентство Kyodo. Первые зрители уже оценили 124-минутную картину, повествующую о мальчике, потерявшем мать во время пожара в годы Второй мировой войны.

Авторы статьи отметили, что название ленты отсылает к роману-бестселлеру 1937 года детского писателя Есино Гэндзабуро, который читает главный герой аниме. Он оказался в таинственном мире, которым управляет серая цапля. Один из сотрудников студии Миядзаки Ghibli назвал картину кульминацией аниме-мира режиссера.

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«Я не могу переварить это, просто посмотрев его один раз, и я чувствую, что хочу посмотреть его снова немедленно», — отметил он.

Премьера состоялась без рекламных акций, однако в кинотеатрах все равно не оказалось свободных мест. Продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки в конце июня заявлял, что решение отказаться от рекламы приняли из-за опасений, что интерес аудитории «немного ослабнет».

Хаяо Миядзаки представил свой предыдущий аниме-фильм «Ветер крепчает» в 2013 году, после чего объявил об уходе на пенсию. Однако в 2016 году он передумал, и «Как поживаете?» стал очередным творением 82-летнего режиссера. Он известен по таким лентам, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и другим.

Россияне смогут увидеть «Как поживаете?» в кинотеатрах страны. Права на показ картины купила отечественная компания «Русский репортаж».