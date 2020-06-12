Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги». Главную роль в нем исполнят Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл.

Сюжет картины расскажет о двух исполнителях из Исландии, у которых есть мечта выступить от своей страны на музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако на этом нелегком пути певцам придется преодолеть множество препятствий.

Режиссером этого фильма выступил Дэвид Добкин, известный по картине «Судья». В «Евровидение: История огненной саги» снимутся также Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие. Премьера фильма запланирована в кинотеатре Netflix 26 июня.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен возобновить съемки второго сезона сериала «Ведьмак» через полтора месяца. Сезон должен был выйти в декабре следующего года, но из-за пандемии премьера будет перенесена.