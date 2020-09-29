Вышел трейлер финала сериала «Сверхъестественное»

The CW начал показывать финальный сезон еще в октябре 2019 года, но в марте этого года его выпуск пришлось приостановить, так как эпизоды не успели доснять из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас творческая группа, возглавляемая шоураннером Эндрю Даббом, в оперативном режиме занимается постпродакшном отснятого материала.

В финальную часть сезона войдет семь серий, первая из которых выйдет 8 октября, последняя — 19 ноября.

Напомним, что сериал «Сверхъествественное» выходит с 2005 года. В сюжете история двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления.