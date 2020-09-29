facebook_pixel
    29 сентября 2020, 12:56

    Вышел трейлер финала сериала «Сверхъестественное»

    Анастасия Кременчугская

    Телеканал The CW показал трейлер финальных эпизодов 15-го сезона сериала «Сверхъестественное». Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    The CW начал показывать финальный сезон еще в октябре 2019 года, но в марте этого года его выпуск пришлось приостановить, так как эпизоды не успели доснять из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

    Сейчас творческая группа, возглавляемая шоураннером Эндрю Даббом, в оперативном режиме занимается постпродакшном отснятого материала.

    В финальную часть сезона войдет семь серий, первая из которых выйдет 8 октября, последняя — 19 ноября.

    Напомним, что сериал «Сверхъествественное» выходит с 2005 года. В сюжете история двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления.

    Новости SMI.FM