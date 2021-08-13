Вышел трейлер фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем

Появился трейлер нового боевика «Узники страны призраков» от Сиона Соно. Главную роль в нем исполнил актер Николас Кейдж. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на YouTube-канал RLJE Films.

Кейдж сыграл грабителя банков по кличке Герой. По сюжету он попал в тюрьму, но к нему за помощью обратился влиятельный военный по прозвищу Губернатор.

Он потребовал у преступника спасти его внучку. На это есть всего пять дней. Чтобы Герой не сбежал, к его одежде прикрепили бомбы. Если он справится, то его выпустят из тюрьмы, если нет, то взорвут.

В фильме также сыграли Билл Моусли («Дом 1000 трупов»), София Бутелла («Взрывная блондинка», «Мумия»), Ник Кассаветис («Дневник памяти»), Эд Скрейн («Перевозчик: Наследие») и другие.