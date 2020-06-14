Вышел первый трейлер перевыпущенной игры Mafia
Компания 2K Games совместно со студией Hangar 13 опубликовали первый трейлер игры Mafia: Definitive Edition. Это ремейк приключенческого экшена Mafia: The City of Lost Heaven, который вышел в 2002 году.
Вместе с выходом трейлера глава Hangar 13 поделился несколькими подробностями долгожданного перевыпуска. Он подтвердил, что новая игра не оставила себе абсолютно ничего от старой. У нее другие кинематографические сцены, карты, музыкальное сопровождение и геймплей.
Ожидается, что Mafia: Definitive Edition станет более динамичной из-за измененного дизайна улиц, по которым будет интереснее ездить во время погони полиции. Также в городе будет больше людей.
Mafia выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 28 августа. Сюжет расскажет о нелегком пути становления Томаса Анджело, обычного таксиста, который смог стать главарем итальянской мафии.
Ранее сообщалось, что Sony 11 июня представила стартовую линейку игр для новой приставки Playstation 5.