Вышел новый трейлер финальной серии «Ходячих мертвецов»: там есть спойлер

В ролике Ридус помогает александрийцам избежать нападения отряда, которым руководит Бета. Он говорит, что выживут не все, однако другого выхода нет.

Выход нового сезона сериала «Ходячие мертвецы», который должен стать 11-м по счету, был перенесен из-за пандемии коронавируса. Проект увидит свет не раньше 2021 года.

Напомним, что финальную серию покажут зрителям 4 октября 2020 года. Канал отложил ее выход из-за проблем с постпродакшеном: из-за коронавируса невозможно было закончить серию к назначенному сроку. Вместо этого 5 апреля сезон завершился на 15-м эпизоде, а финал было решено впоследствии выпустить отдельно.

Помимо этого, были заморожены съемки спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов». Канал также отменил премьеру второго спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — проект должен был выйти 12 апреля.