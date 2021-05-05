Вышедшая из-под контроля китайская ракета может упасть на Землю 8–10 мая

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. При этом предсказать, куда именно она обрушится, пока невозможно.

Об этом сообщил СNN представитель Пентагона Майк Ховард. Он отметил, что она войдет в атмосферу «в районе 8 мая». На это указывают данные Космического командования.

«Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него», — отметил он.

Ховард подчеркнул, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию движения ракеты. Есть риск, что ее обломки упадут на Землю, однако точно узнать, куда именно, сейчас невозможно. Этому мешает скорость, с которой движется ракета. Ее траекторию могут резко изменить даже незначительные факторы.

Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл отметил, что ракета войдет в атмосферу «где-то между 8 и 10 мая»

«За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим. ред.). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — пояснил он.

Точный район падения обломков можно будет назвать только за несколько часов до входа ракеты в атмосферу.